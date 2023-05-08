الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مؤتمر جوارديولا: لسنا هنا من أجل الثأر.. والملكي الأفضل في آخر 8 سنوات

جوارديولا
جوارديولا

قال الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، إن فريقه لا يسعى للانتقام من ريال مدريد الإسباني قبل لقاء الفريقين غدًا في قمة دوري الأبطال.

ويتواجه الفريقان من جديد في لقاء مكرر من الموسم الماضي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للقاء اليوم:“الموسم الماضي وصلنا إلى هنا بكل شجاعة للصعود إلى النهائي، لعبنا بشكل جيد في المباراتين، لكن حدث ما حدث، نحن هنا بعد عام، لسنا هنا من أجل الثأر هذا أمر مختلف تماما عن الموسم الماضي.”.

أضاف:“لكي تفوز بهذه البطولة يجب أن تهزم أفضل الفرق، وريال مدريد كان الأفضل في آخر سبع أو ثماني سنوات، علينا أن نقدم أداء جيد”.

وتابع “في يوم من الأيام سنصل إلى نهائي دوري الأبطال وسنفوز به، لقد جئنا إلى هنا للقيام بذلك هذا الموسم، لكننا جئنا إلى هنا للقيام بذلك الموسم الماضي أيضاً”.

وأتم: “عليك أن تقدم أداءً للوصول إلى نهائي دوري الأبطال، وقد فعلنا ذلك العام الماضي، لعبنا بشكل استثنائي على أرضنا، كان الأمر جيدًا هنا في مدريد وكان من الممكن أن يكون أفضل، كرة القدم 95 دقيقة نهنئ الريال والآن نعود مجدداً”.

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