رامي صبري يلتقى جمهوره فى الكويت.. 2 يونيو

يستعد المطرب رامي صبري، لإحياء حفل غنائي ضخم، على مسرح أرض المعارض في الكويت، يوم الجمعة الموافق 2 يونيو المقبل، خلال خطته لإحياء حفلات موسم الصيف.

ومن المقرر أن يقدم صبري، خلال الحفل نخبة كبيرة من أغنياته القديمة والحديثة التى نالت شهرة واسعة.

وكان رامي صبري، قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل كما أطلق أغنية "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.