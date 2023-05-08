الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة مانشستر سيتي.. أكي خارج مواجهة ريال مدريد في الأبطال

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة فريقه لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني غدًا.

ويستضيف النادي الملكي نظيره السيتي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، غدًا الثلاثاء في إطار مباريات نصف النهائي.

واستدعى جوارديولا 21 لاعبًا لمواجهة الريال وعلى رأسهم كيفين دي بروين وهداف الفريق إيرلينج هالاند.

بينما خرج من القائمة المدافع الهولندي ناثان أكي للإصابة، بعدما تعرضة لنكسة جديدة في لقاء ليدز يونايتد.

قائمة مانشستر سيتي.. أكي خارج مواجهة ريال مدريد في الأبطال

 

وجاءت القائمة كالآتي:

 

حراسة المرمى: إيدرسون - أورتيجا - كارسون

 

خط الدفاع: وولكر - دياز - ستونز - أكانجي - لابورتي - جوميز - لويس

 

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا -  كيفين دي بروين - جوندجان - فيليبس- محرز

 

خط الهجوم: فودين - جريليش - بالمر - هالاند - ألفاريز

 

 

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 

ستُذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1 English.

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