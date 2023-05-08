الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أقل من 24 ساعة.. رامي جمال ينضم لقائمة الأكثر مشاهدة بـ"كلمة سلام"

رامي جمال
رامي جمال

حققت أحدث أغنيات المطرب رامي جمال والتي تحمل عنوان “كلمة سلام”  نسب مشاهدات عالية حيث اقتربت من الربع مليون مشاهدة، كما انضمت لقائمة الأكثر مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها على يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي محمد جمعة، وتوزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وميكس وماستر احمد حسام، والأغنية من ألحان رامي جمال.

وتقول كلمات الأغنية: 

أنا لسه عايزك بتكلم اسمعني مرة متستقواش كلمة سلام دي ماتقولهاش

 وبلاش تسيبني حبيبي بلاش أنا لسه عايزك بتكلم اسمعني مرة متستقواش

 إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه

 وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه 

وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام إيه

 جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه 

وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه

 وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام 

أول معاد ما اترتبلوش يبقى الأخير متحددلوش

 ويا رب ما تخليني أبعد وكمان حبيبي متبعدهوش

 إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه 

وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه 

وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام

 إيه جرالك إيه حبيبي قولي مالك أنت قولي زعلان ليه 

وحصل إيه حبيبي ده أنت لو تسيبني ليلة هعمل إيه 

وأعيش ليه دي حكايتنا وحياتنا ميخلصوش بسلام.

وكان النجم رامي جمال طرح مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان "عاملة إيه"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أحمد العزب و ألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

رامي جمال الأكثر مشاهدة أقل من 24 ساعة كلمة سلام مشاهدة كلمة شاهد 24 ساعة

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