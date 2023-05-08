"الناتو" يرفع درجة الاستعداد بعد سلوك عدواني لمقاتلة روسية فوق البحر الأسود

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاثنين، رفع درجة الاستعداد بعد سلوك متهور لمقاتلة روسية قرب طائرة بولندية فوق البحر الأسود، وذلك بعد أن كادت طائرة روسية أن تخطيء بطائرة بولندية.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو، إن وحدات الشرطة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي وضعت في حالة استعداد أعلى بعد وقوع حادث وشيك بين طائرة مقاتلة روسية وطائرة بولندية كانت تقوم بدورية لصالح وكالة فرونتكس الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول يوم الاثنين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن مفارز الشرطة الجوية التابعة للناتو وضعت على أهبة الاستعداد رداً على السلوك الخطير لطائرة عسكرية روسية بالقرب من طائرة فرونتكس البولندية فوق البحر الأسود بالقرب من رومانيا، لافتًا إلى أن الناتو لايزال يقظًا"وأحال المزيد من الأسئلة إلى السلطات البولندية".