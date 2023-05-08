الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الناتو" يرفع درجة الاستعداد بعد سلوك عدواني لمقاتلة روسية فوق البحر الأسود

الناتو
الناتو

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) الاثنين، رفع درجة الاستعداد بعد سلوك متهور لمقاتلة روسية قرب طائرة بولندية فوق البحر الأسود، وذلك بعد أن كادت طائرة روسية أن تخطيء بطائرة بولندية.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو، إن وحدات الشرطة الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي وضعت في حالة استعداد أعلى بعد وقوع حادث وشيك بين طائرة مقاتلة روسية وطائرة بولندية كانت تقوم بدورية لصالح وكالة فرونتكس الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الجمعة.

وأضاف المسؤول يوم الاثنين الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن مفارز الشرطة الجوية التابعة للناتو وضعت على أهبة الاستعداد رداً على السلوك الخطير لطائرة عسكرية روسية بالقرب من طائرة فرونتكس البولندية فوق البحر الأسود بالقرب من رومانيا، لافتًا إلى أن الناتو لايزال يقظًا"وأحال المزيد من الأسئلة إلى السلطات البولندية".

الاستعداد روسيا مقاتلات الناتو سلوك متهور

الأكثر قراءة

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

خناقة مع شقيقها.. أمن الجيزة يكشف لغز مصرع فتاة الطالبية

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟