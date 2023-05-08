الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير استراتيجي: قضية الزيادة السكانية ستكون محور مناقشات على مستوى العالم

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

قال الدكتور أحمد ميزاب، الخبير الأمني والاستراتيجي، إن قضية الزيادة السكانية ستكون محور مناقشات على مستوى العالم الفترة المقبلة، حيث هناك تفاقم ملحوظ في أعداد السكان.

الزيادة السكانية 

وأكد الدكتور أحمد ميزاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" مع الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجزائر من أولى الدول التي تريد إيجاد حل حقيقي لهذه الأزمة، ولهذا وضعت خطط متوسطة المدى وواسعة المدى لمواجهة هذه الزيادة.

وتابع: "90% من السكان في شمال الجزائر على نحو 17% فقط من مساحة الدولة، ولهذا تتركز البرامج التنموية بالسودان على المناطق الجنوبية كي يسكن فيها السكان ويكون هناك توازن في توزيع السكان على مساحة الدولة".

التعداد السكاني الأوروبي 

وفي سياق متصل، قالت أبوبكر باذيب، الباحث في الشؤون الاستراتيجية، إن أوروبا تعاني من انخفاض عدد السكان عكس الدول العربية، وهذا التعداد السكاني الضعيف في أوروبا يجعل المواطن الأوروبي يشعر بالرفاهية نظراً لتوافر الموارد الطبيعية مقارنة بعدد السكان ومن ثم حصول المواطن على خدمات ذات جودة عالية.

وتابع، أنه بالرغم من رفاهية المعيشة في أوروبا إلا أن الدول الأوروبية تفتح أبواب الهجرة على مصرعيها، كما دعت مواطنيها إلى التخصيب والإنجاب، لأن هذه مهددة بصورة فعلية من الانهيار والعجز نتيجة ارتفاع نسبة المسنين مقارنة بأعداد الأطفال والشباب.

أحمد ميزاب خبير أمني القاهرة الإخبارية الزيادة السكانية المخاوف الأوروبية

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