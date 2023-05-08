بعد تشكيل مجلسه الجديد.. السيد نجم يكشف أبرز التحديات التي تواجه نادى القصة

كشف الأديب الدكتور السيد نجم، أمين صندوق نادي القصة، عن أن أبرز محاور العمل بعد إعلان تشكيل المجلس الجديد للنادي، هي إعادة انتظام الندوة الأسبوعية، ودراسة نشر مجلة القصة شهريا وهي الآن ربع سنوية، وتفعيل طلبات التآخي مع اتحاد كتاب فلسطين ونادى قصة دمنهور وأسيوط وإنشاء نادى قصة بالإسكندرية، وانتظام إصدار الكتاب الفضي الذي أشرف عليه- وقد أصدر عدد واحد وجار الانتهاء من الكتاب الثاني- والتوجه إلى الجهات الثقافية الكبرى للتعاون معا وتنشيط الندوات بها، وتم بالفعل الاتصال بالدكتور أحمد أبو زيد للتنسيق مع مكتبة الإسكندرية، وكذلك متابعة الندوة الشهرية بمركز طلعت حرب.

تحديات تواجه مجلس نادى القصة

وقال السيد نجم في تصريح لـ"الدستور"، إن أبرز التحديات التي تواجه نادي القصة تتمثل في إيجاد موقع له مقارنة بالمقر السابق، موضحا أن نادى القصة يسعى للحصول على مقر بوسط المدينة متمنيا مساعدة رجال الأعمال في توفيرها، مشيرا إلي أن من التحديات أيضا ضعف الدعم المالي حيث كل ما يصل لخزانة النادي خمسة آلاف جنيه من صندوق التنمية الثقافية وهي لا تكفي إيجار مقر وهذا المبلغ مقابل ندوة طلعت حرب التي تنهض بها، بالإضافة إلى أن هناك صعوبة في جمع الاشتراك السنوي من الأعضاء.

مسابقة فى القصة والرواية

وأكد "نجم" أنه ومع ذلك لم تتم الشكوى وعمل أعضاء النادي في صمت حتى نجح في توفير مقر وإصدار الكتاب الفضي ومجلة القصة وتنشيط الندوات، كما أنه يستعد النادي الآن لتنظيم مسابقة في القصة والرواية اشترك فيها 90 أديبا.

يذكر أن، عقدت أمس الأحد 6 مايو2023م الجمعية العمومية للدورة الجديدة لنادي القصة المصرية بعد توفيق الأوضاع مع وزارة التضامن ثم تشكيل المجلس الجديد؛ وتشكل المكتب التنفيذي من: "محمد السيد عيد رئيس، حسن الجوخ نائبا للرئيس، محمد ناصف سكرتير عام النادي، د. السيد نجم أمين الصندوق، ومن المقرر الإعلان عن أسماء اللجان ومقرري وأعضاء اللجان.