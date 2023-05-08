الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نوال الزغبي تطرح برومو كليبها الجديد "ريتو" (فيديو)

نوال الزغبي
نوال الزغبي

طرحت النجمة نوال الزغبي برومو أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “ريتو” والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

 

وتطرح نوال الزغبي كليب “ريتو” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" ومختلف المنصات الرقمية يوم 11 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة مساء.

 

وتعاونت نوال الزغبي في أغنية “ريتو” مع كل من الشاعر الغنائي مازن ضاهر والملحن الموسيقي فضل سليمان ويعد هذا التعاون الرابع بينهما بعد أغاني “محايي”، “قالوا” و”القوية”.

وكانت آخر أعمال نوال الزغبي الغنائية أغنية “أنا مش بتساب” عبر موقع قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وعدد من المنصات والمتاجر الموسيقية.

وصورت الزغبي الأغنية فى لبنان، واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقي السريع. 

وتقول كلمات الأغنية: “شاغلة الناس وحديث المجتمع الان شخصية مهمة واسمي بينور اي مكان وجمالي بيسحر و يدوخ بعمل قلبان ولساني يقول الحق لو طارت رقاب واللي بيمشي بختمله وأسد وراه الباب يبقى بيقطع رزقه بأيده منا مش بتساب انا مش بتساب .. انا مش بتساب طب والنعمة دانا خساره دانا استاهل طياره وجزيرة بعيدة ابعد نفسي عن وجع الراس انا مش بتساب .. انا مش بتساب طب والله وبشهادة انا نسخه ومش متعادة والفتره الجاي انا ناويه ادي كورسات إحساس انا اد الدنيا  وبرمي كلام الناس ومعنديش وقت يضيع ولا هزعل تاني خلاص انا نادرة ومش موجود مني انا زي الماس اللي النفسنه جواه باي باي يلا بعيد مبقتش ازعل على حد وخليت قلبي حديد وانا قولت اني مبتسبش ودي زيادة تأكيد”.

 

كما طرحت مؤخرا أحدث أغانيها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" التى تحمل اسم "حفلة"، من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.

النجمة نوال الزغبي نوال الزغبي ريتو كليب “ريتو” يوتيوب الزغبي

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