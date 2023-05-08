الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز" يكشف تفاصيل زيارة وفد أممى لمعبر قسطل

معبر قسطل
معبر قسطل

كشف عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل زيارة وفد ممثل من عدد من المنظمات الدولية معبر قسطل بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لتفقد أوضاع العائدين من السودان.

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع تغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، إن الوفد تحدث مع عدد من المواطنين والمسئولين بمعبر قسطل، وأشادوا بالخدمات المقدمة من جانب مصر في المعبر.

إشادة أممية بدور مصر وما تقدمه بالمعبر للسوادنيين

وأضاف أن الوفد ضم رؤساء التنظيمات الأمريكية في مصر والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، ومسئول اليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة، مؤكدًا أنهم وجهوا الشكر لمصر لما رأوه من خدمات واستقبال لضيوف مصر من السودان، وكذلك الرعايا الأجانب الذين جاءوا لمصر فرارًا من الحرب بالسودان، وأكدوا أن ما قدمته مصر لا مثيل له في أي دولة أخرى متشاطئة أو تشارك السودان في حدودها. 

اكسترا نيوز وفد المنظمات الدولية وزارة الخارجية المصرية السودان معبر قسطل

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": وفد من منظمات أممية ومؤسسات دولية معبر قسطل

"إكسترا نيوز" من معبر قسطل: جمعيات ومنظمات أهلية تقدم الدعم للسودان والعائدين منه

"إكسترا نيوز" من معبر قسطل: هناك أمل فى تهدئة الأوضاع بالسودان (فيديو)

مراسل "القاهرة الإخبارية" يرصد أعداد الوافدين السودانيين على معبر قسطل (فيديو)

الأكثر قراءة

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

خناقة مع شقيقها.. أمن الجيزة يكشف لغز مصرع فتاة الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟