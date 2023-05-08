مراسل "إكسترا نيوز" يكشف تفاصيل زيارة وفد أممى لمعبر قسطل

كشف عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عن تفاصيل زيارة وفد ممثل من عدد من المنظمات الدولية معبر قسطل بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لتفقد أوضاع العائدين من السودان.

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع تغطية خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، إن الوفد تحدث مع عدد من المواطنين والمسئولين بمعبر قسطل، وأشادوا بالخدمات المقدمة من جانب مصر في المعبر.

إشادة أممية بدور مصر وما تقدمه بالمعبر للسوادنيين

وأضاف أن الوفد ضم رؤساء التنظيمات الأمريكية في مصر والمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، ومسئول اليونيسف، وبرنامج الغذاء العالمي، والمنظمة الدولية للهجرة، مؤكدًا أنهم وجهوا الشكر لمصر لما رأوه من خدمات واستقبال لضيوف مصر من السودان، وكذلك الرعايا الأجانب الذين جاءوا لمصر فرارًا من الحرب بالسودان، وأكدوا أن ما قدمته مصر لا مثيل له في أي دولة أخرى متشاطئة أو تشارك السودان في حدودها.