الإثنين 08 مايو 2023
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سياسي

"منصور" يطالب بسيارات متنقلة مجهزة للشباب في مركز الباجور بالمنوفية

النائب محمود منصور
النائب محمود منصور

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة عبد الخالق عياد، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود منصور، سرعة إعادة حافز التدريب للملتحقين بمراكز التدريب والتأهيل التابعة لوزارة القوى العاملة.

وطالب النائب محمود منصور عضو مجلس الشيوخ  بسرعة إعادة حافز التدريب للملتحقين بمراكز التدريب والتأهيل التابعة لوزارة القوى العاملة بل وزيادة هذا الحافز لجذب مزيد من الشباب وتأهيلهم لسوق العمل فى مصر وخارج مصر للحد من مشككلة  البطالة التى تواجه مصر رغم زيادة أعداد الشباب إلا أن مؤهلاتهم لاتناسب ومتطلبات سوق العمل محليا وعربيا ودوليا، وإعطاء هذا الاستثمار أهميته حيث تشكل الثروة البشرية مصدر دخل كبيرا لمصر وتسهم فى انتشال الشباب من براثن الفقر وتحولهم لطاقة إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة للاقتصاد المصرى وتحولهم من متلقين لدعم الدولة إلى ممولين لخزينة الدولة.

كما ناقشت لجنة الطاقة والبيئة  الإقتراح برغبة الثاني والمقدم من النائب محمود منصور، بشأن توفير سيارات مجهزة كمراكز تدريب متنقلة.

وقال إن الوزارة  فى الآونة الأخيرة  وبعد دراسة مستفيضة  - تبين لها أن هناك مشكلة فى تدريب الشباب على بعض المهن المختلفة، والتى يتطلبها سوق العمل داخل وخارج مصر الأمر الذى حدا بالوزارة إلى تبنى هذا المشروع الناجح، وهو تجهيز سيارات متنقلة مجهزة لتدريب الشباب.


وأوضح أنه  تقدم بهذا الاقتراح من أجل تزويد مركز الباجور بهذه الخدمة: لأننا كمركز يضم اكثر من 50 قرية وأكثر 100 تابع بها عدد كبير من الشباب من الجنسين ويرغبون فى تعلم مهنة  تعينه على تحمل مسؤلية نفسه ونظرا لبعد المسافة بينه وبين المراكز القائمة ولقلة حيلته المادية، فإن الشاب يتكاسل عن الذهاب إلى هذه المراكز.

النائب محمود منصور سوق العمل لجنة الطاقة والبيئة سيارات مجهزة مراكزتدريب متنقلة

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