الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إقامة المؤتمر العلمى الدولى فى نسخته الثانية تحت رعاية وزارة الشباب

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

تقام النسخة الثانية للمؤتمر العلمي الدولي الثاني لاتحاد الشلل الدماغي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 7 ـ 8 أكتوبر 2023؛ تزامنًا مع اليوم العالمي للشلل الدماغي 6 أكتوبر من كل عام.

ويأتي عنوان المؤتمر العلمي الثاني "استراتيجيات مستقبلية نحو التمكين الرياضي لذوي الشلل الدماغي"، بالتعاون بين كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل كراعٍ علمي وشركة مير للسياحة كراعٍ مالي للمؤتمر.

يأتي تنظيم المؤتمر تماشيًا مع أهداف الاتحاد التي تسعى دائمًا إلى ربط العلم بالرياضة من خلال تنظيم المؤتمرات العلمية عن طريق عقد شراكات محلية ودولية مع الجهات المعنية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر في نسخته الثانية 6 محاور أساسية وهم:

المحور الأول:
استراتيجيات الرعاية الطبية لذوي الشلل الدماغي.

المحور الثاني: الاستراتيجيات التربوية والتعليمية والخدمات الداعمة في البيئة التعليمية لذوى الشلل الدماغى.

المحور الثالث: استراتيجيات توظيف خدمات الاتصالات والتكنولوجيا والنقل لذوى الشلل الدماغى.

المحور الرابع: استراتيجيات خدمات القطاعين الحكومي والأهلي في مجال رعاية الشلل الدماغي.

المحور الخامس: الاستراتيجيات الرياضية لذوى الشلل الدماغى.

المحور السادس: اقتصاديات رياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي.

جدير بالذكر أن المؤتمر العلمي الدولي الأول للاتحاد أقيم في الفترة من ٩_١٠ ابريل ٢٠٢٠ تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور معالي وزير الشباب والرياضة د/ أشرف صبحي ولفيف من السادة الضيوف وشهد مناقشة ١٣ بحثًا علميًا وإقامة ١٦ ورشة عمل ذات صلة بإعاقة الشلل الدماغي.

أشرف صبحي لذوى الشلل الدماغى الشلل الدماغي المؤتمر العلمي الثاني رعاية وزارة الشباب والرياضة رعاية

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