الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بفرع المعهد بالسويس

معهد علوم البحار يختتم الدورة التدريبية "البلاستيك بين المنفعة والضرر"

جانب من فعاليات الدورة
جانب من فعاليات الدورة

اختتم معهد علوم البحار والمصايد، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية بعنوان "البلاستيك بين المنفعة والضرر"، والتي أقيمت بمقر المعهد بالسويس بالتعاون مع جهاز شئون البيئة والجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب البيئة الفترة من السادس السادس إلى 8 من مايو 2023.
 

وكانت أولى محاضرات اليوم الثانى للدكتورة جوليت عياد الباحث بفرع جهاز شئون البيئة بمحافظة السويس حول تحديات استخدام الميكروبلاستيك.


أعقبها ثانى المحاضرات للأستاذ الدكتور أحمد عبد الحليم أستاذ الكيمياء ومدير فرع المعهد بمحافظة السويس حول البيئة البحرية والبلاستيك، وكيفية الحفاظ على الكائنات البحرية والشواطئ من التلوث والأضرار الناجمة من إلقاء مخلفات البلاستيك. 


واختتمت محاضرات اليوم الثانى بمحاضرة حول تأثير التلوث بالبلاستيك فى المحيط على جينات الانواع البحرية، حيث تناولت المحاضرة تأثير التلوث من مخلفات البلاستيك على تركيبة الجنايات داخل الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.


واختتمت فعاليات الدورة التدريبية فى اليوم الثالث بزيارة إحدى مصانع مشروع تنمية خليج السويس، والذى يقوم بتدوير مخالفات البلاستيك وإعادة تصنيعها كمنتج  للبوليستر يدخل فى صناعات القطن والملابس والمفروشات.


جدير بالذكر أن الدورات التدريبية المجانية المتخصصة فى مجال البيئة تقام على مدار ثلاثة أيام بفروع المعهد المختلفة.

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مصر السويس معهد علوم البحار المصايد أضرار البلاستيك

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