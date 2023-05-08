جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام 2023

ازدادت عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع "جوجل" من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأهاليهم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظات مصر، للتعرف على عدد الأيام المتبقية على بداية امتحانات ثالثة ثانوي 2023.

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور جدول امتحانات طلاب الصف الثالث الثانوي قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة للعام 2023:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 مصر المواد غير المضافة للمجموع

يوم الإثنين: الموافق 12 يونيو 2023، مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء: الموافق 13 يونيو 2023، مادة الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

يوم الأحد: الموافق 18 يونيو 2023، مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء: الموافق 20 يونيو 2023، مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد: الموافق 25 يونيو 2023، مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا للطلاب بالشعبة الأدبية.

يوم الأحد: الموافق 2 يوليو 2023، مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ للطلاب بالشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء: الموافق 4 يوليو 2023، مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا للطلاب بالشعبة علمى رياضة.

يوم الخميس: الموافق 6 يوليو 2023، مادة اللغة الأجنبية الأولى لكافة الأقسام.

يوم الأحد: الموافق 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية علوم والتفاضل والتكامل لطلاب الشعبة العلمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

يوم الثلاثاء: الموافق 10 يوليو الديناميكا لطلاب الشعبة علمى رياضة.

يوم الخميس: الموافق 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

يستمر طلاب الصف الثالث الثانوي عام 2023 في تأدية امتحانات نهاية العام بداية من يوم 12 يونيو، وينتهي يوم الخميس الموافق 13 يوليو، والذي يستمر لمدة شهر كامل، حيث يحصلون الطلاب على إجازة في منتصف الامتحانات بمناسبة عيد الأضحى المبارك التي تبدأ من يوم 27 يونيو حتى يوم 1 يوليو.