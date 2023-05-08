الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مد أجل الحكم على المتهمين بخلية المنيا الإرهابية لـ 6 يونيو

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني من المحاكمة

قرّرت الدائرة الأولى (إرهاب)، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الإثنين، مد أجل الحكم على 10 متهمين، بينهم 6 سيدات في "خلية المنيا الإرهابية" لجلسة جلسة 6 يونيو المقبل لإستكمال المداولة.

وأحالت المحكمة في الجلسة السابقة 4 متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة،  أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولي إرهاب المستشار محمد السعيد الشربينى 10 متهمين 6 سيدات خلية المنيا الإرهابية

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