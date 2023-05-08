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اقتصاد

ننشر السيرة الذاتية لـ حسانين محمد مدير مكتب وزير البترول

حسانين محمد مدير
حسانين محمد مدير مكتب وزير البترول

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف المهندس حسانين محمد حسانين حسن - رئيساً للإدارة المركزية لشئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية اعتبارا من ٩ مايو ۲۰۲۳، ونكشف في هذا التقرير السيرة الذاتية لـه. 

ننشر السيرة الذاتية لـ حسانين محمد مدير مكتب وزير البترول 

تخرج المهندس حسانين محمد حسانين من جامعة المنيا كلية الهندسة قسم ميكانيكا قوى وطاقة دفعة 96، وحصل على دبلوم هندسة الغاز عام 2007، ثم تدرج فى العمل بالإدارة العامة للتسويق من وظيفة مهندس حتى مدير إدارة، وتم تكليفه للعمل مدير لفرع شركة غاز مصر بالعراق، ثم مديرًا عامًا لفرع الشركة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أشرف على توصيل الغاز الطبيعى لأول مصنع يعمل بالغاز الطبيعى فى الأردن، وتعاقد على تنفيذ خط غاز الشمال بالتعاون مع شركة إنبى لصالح شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى بقيمة تقديرية للمشروع وقدرها ٢٥٠ مليون جنيها.

شغل منصب مدير عام  الشئون الفنية بشركة غاز مصر خلفا للمهندس وائل جويد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الحالي للشركة، ثم رئيسًا لشركة غاز مصر جورج فيشر كورس لأنظمة الأنابيب «إجفكو»، حتى صدور قرار  الوزير المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارًا بتوليه رئاسة شركة كارجاس، وأصدر اليوم قرار معالى وزير البترول والثروة المعدنية بتكليفه مديراً للادارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

 

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