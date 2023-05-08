تفاصيل متابعة محافظ جنوب سيناء إنشاءات القرية التراثية بمنطقة الهجن

تواصل محافظة جنوب سيناء متابعة إنشاءات القرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ ومبنى المرصد الأمنى استعدادًا لافتتاحه.

وأجرى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في إطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث بشرم الشيخ.

ويشار إلى أن القرية يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها وأعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن القرية التراثية تشمل 10 ورش حرفية، و2 قاعة عرض، مخازن، مسرح مكشوف، مطعم بدوي، حدائق مفتوحة ولاند سكيب، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المنصة الرئيسية ومدرجات الجمهور والمسجد، والوحدة البيطرية، والمرحلة الأولي من أماكن إيواء الهجن، وكذا الانتهاء من أعمال شبكة الطرق والجداريات الفنية والأعمال الإبداعية التي تثرى منطقة الهجن وتزيد من الأعمال الجمالية بها.

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