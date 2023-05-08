زراعة الإسكندرية: حصاد 10600 فدان قمح وتوريد 28211 طنًا للصوامع

أعلنت مديرية الزراعة بالإسكندرية، عن حصاد 10600 فدان من محصول القمح لموسم 2022/2023، من المساحة الإجمالية المنزرعة بالإسكندرية والتي تبلغ 21 ألفًا و933 فدانًا بالمحافظة.

وأضاف بيان صادر عن مديرية الزراعة بالإسكندرية، اليوم، أنه تم توريد 28211 طنًا و540 كيلو إلى صوامع و بناكر بالمحافظة.

وتابع البيان أن كميات التوريد بإجمالي 28211 طنًا و540 كيلو، تنقسم إلى: «10303 أطنان و910 كيلو للشركة العامة للصوامع والتخزين، و14145 طنًا و380 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و3762 و250 كيلو لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية الغذائية.

وكان قد أوضح الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزاره الزراعة بالإسكندرية، أن المساحة الإجمالية المنزرعة لمحصول القمح للموسم الحالي هي 21 ألفًا و933 فدانًا، و20 قيراطًا و13 سهمً، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 5 أصناف من القمح لزراعتها هذا العام.

بالإسكندرية، وهي المقاومة للأصداء والرقاد والآفات، وهى: مصر 3، سدس 14، وجيزة 171، وسخا 95، جميزة 12.

وكان قد انطلق موسم توريد الذهب الأصفر بمحافظة الإسكندرية، يوم الخميس الماضي 27 أبريل الجاري، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، لاستقبال توريد القمح للصوامع والبناكر، ويستمر التوريد حتى نهاية شهر أغسطس.

ويبلغ سعر الإردب هذا العام زنة 150 كجم درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 1500 جنيه، إردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراطًا بسعر 1475 جنيهًا، وإردب القمح زنة 150 كجم نقاوة 22.5 قيراط بسعر 1450 جنيهًا.

وكان قد استعدت مديرية التموين بالإسكندرية لاستقبال الاقماح المحلية لهذا الموسم بسعات تخزينية متميزة، حيث تم تجهيز 3 صوامع و4 بناكر بسعة إجمالية 208180 طنًا.

وأوضح المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن الصوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وهى صومعة برج العرب سعتها 90 ألف طن، صومعة الكينج مريوط، بسعة 60 ألف طن، وصومعة السلام وسعتها 60 ألف طن، لافتًا أن كل صومعة مجهز بها سعة 30 ألف طن لاستقبال الأقماح المحلية.

