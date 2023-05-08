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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

يسرى حسان يوضح أسباب استقالته من أمانة مؤتمر أدباء مصر.. (خاص)

يسري حسان
يسري حسان

أعلن الشاعر والناقد يسري حسان استقالته من أمانة مؤتمر أدباء مصر، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ولم يوضح أسباب الاستقالة.

وتواصلت الدستور مع يسري حسان والذي قال:" الاعتذار عن أمانة مؤتمر أدباء مصر بسبب الانشغالات الكثيرة التي أعاني منها، ورغبة في الابتعاد عن الصراعات والخلافات خاصة أني كنت أمينًا عامًا للمؤتمر فى دورة الأقصر عام 2004 .

وأضاف: "كانت الدورة التي توليت الأمين العام فيها هي أول دورة يخرج فيها المؤتمر من بين جدران قصور الثقافة ويعقد فعالياته على المقاهي وفي الساحات، وأمسياته الشعرية في معبد الأقصر بمشاركة كبار شعراء مصر".

وواصل: "كان عندي رغبة ان المؤتمر يتطور أكثر من ذلك لكنه للأسف يتراجع بسبب الكثير من العوامل.

وتابع: "وقد اعتذرت أيضًا عن عدم المشاركة في لجنة مشاهدة العروض المتقدمة للمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الأجواء الثقافية في مصر الآن ليست بخير ولاتشجع على التواجد".

من هو يسري حسان؟

أما عن يسري حسان فهو صحفي وشاعر وناقد مسرحي، يتولى مهام مدير تحرير بجريدة المساء، له عدة دواويين شعرية، منها: قبل نهاية المشهد، سبع خطايا، قبل يناير،عنى نفسى، زى ماتيجى، دنيا قديمة.

فضلًا عن عدة كتب منها: كتاب خلطة شبرا، وكتاب هتاف المنسيين، وكتاب نزهة فى أرض المسرح، وله مسرحيتان خلطة شبرا انتاج مسرح الطليعة، مدد يا شيخ سلامة إنتاج قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

وحسان عضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو لجنة الكتاب الأول بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضو مجلس إدارة المركز القومى للمسرح، أمين عام مؤتمر أدباء مصر( دورة الأقصر)، ومؤسس ورئيس تحرير جريدة مسرحنا "وزارة الثقافة" من 2007- 2016، وعضو لجنة تحكيم جوائز الدولة، وجائزة ساويرس، ومسابقة ابداع، ومسابقة أسبوع شباب الجامعات، ومهرجان مسرح الشاب، ومهرجان نوادى المسرح، ومهرجان جامعة عين شمس المسرحي، ومهرجان جامعة طنطا المسرحى، ومهرجان جامعة الفيوم المسرحى، وغيرها من المهرجانات المسرحية.

حاز ديوانه "عن نفسي" على جائزة أفضل ديوان فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 2016، وترجمت قصائده إلى الإنجليزية واليونانية والفرنسية.

يسرى حسان مؤتمر أدباء مصر حسان يسري أدباء مصر وكتاب

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