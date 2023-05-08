سيد عبدالحفيظ يفرض حظرًا إعلاميًا على لاعبى الأهلى

فرض سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، حظرًا إعلاميًا على لاعبي الفريق استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي الجمعة.

وكشف مصدر مسئول أن عبدالحفيظ أبلغ لاعبي الأهلي بضرورة الاكتفاء بالتصريحات التي خرجت بعد مباراة بيراميدز والتتويج بالسوبر المصري، والتركيز فقط في مباراة الترجي المقبلة.

ويغادر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري بالجهاز الفني، إلى تونس اليوم لترتيب رحلة الأهلي المرتقبة لخوض مباراة الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد رادس.

في المقابل، حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي تم تكليفه برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى تونس بداية من الغد، على التواصل مع سفارة مصر في تونس لترتيب رحلة الأهلي والاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة، والتي تنطلق غدًا إلى العاصمة التونسية لمواجهة الترجي.

في المقابل، يعقد السويسري كولر، المدير الفني، جلسة قبل انطلاق مران الفريق اليوم الإثنين مع الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة، للتعرف على مصير المصابين، وموقفهم من السفر مع بعثة الفريق إلى تونس.

ويحسم المدير الفني للأهلي مع الجهاز الطبي موقف المصابين، عمرو السولية ورامي ربيعة ومحمد الضاوي كريستو ورأفت خليل، الذين غابوا عن مباراة السوبر الماضية، بالإضافة إلى موقف محمود متولي، الذي تعرض لإغماء خلال مباراة السوبر الماضية أمام فريق بيراميدز.

ويستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها مساء الجمعة المقبل في رادس.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة من الإمارات والحصول على لقب السوبر المحلي بعد الفوز على بيراميدز.

ويعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون له واللاعبين على هامش المران، من أجل الحديث عن ترتيبات لقاء الترجي سواء موعد السفر أو القائمة، وأيضًا بعض الأمور الفنية التي وقع فيها اللاعبون خلال مباراة السوبر أمام بيراميدز.