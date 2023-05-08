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مصر

محافظ الجيزة يؤكد انتظام عمليات توريد القمح واستلام 18 ألف طن قمح

محافظ الجيزة أحمد
محافظ الجيزة أحمد راشد

أكد محافظ الجيزة، أحمد راشد، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين، خلال الموسم الحالي للتوريد 2023، على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر، البالغ عددها 13 موقعا تخزينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغ 18 ألف طن، ويتم متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم؛ لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة.

وقال راشد، في تصريح، اليوم الاثنين، إن الدولة لا تدخر جهداً فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

ووجّه المحافظ، مدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون، مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد. 

وأضاف أن إجمالي المساحة المزروعة بالأقماح بنطاق المحافظة بلغ 19 ألف فدان، مؤكداً ضرورة التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية؛ لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، حيث بلغ سعر الإردب 1500 جنيه زنة 150 كجم بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك طبقا لما حددته الدولة لموسم توريد 2023.

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