جامعة الفيوم: استمرار فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين

استمرت فعاليات الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والثاني لذوي الهمم، اليوم، تحت رعاية محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشاركت 3 جامعات وهي الفيوم والأقصر ومدينة السادات من أصل ١٦ جامعة مشاركة بالملتقى بالاختبارات التي بدأت أمس وشملت العرض التقديمي والسمات الشخصية والمظهر العام وإدارة الحوار، والأنشطة الطلابية والتفوق العلمي، والإسهامات المجتمعية وبرنامج التنمية البشرية، بالإضافة إلى اختبارات الثقافة العامة واختبارات اللغة العربية والإنجليزية.

كما أدى ٢٧ من طلاب وطالبات مبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوى الهمم الاختبار التحريري والذى تضمن أسئلة مقالية ومصطلحات باللغة الانجليزية وأسئلة ثقافية تدور حول دمج الطلاب ذوي الهمم في الجامعات المختلفة.

وشهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات افتتاح الملتقى القمي التاسع للطالب والطالبة المثاليين الذي تستضيفه الجامعة خلال الفترة من ٦ وحتى ١٠ مايو ٢٠٢٣ والملتقى القمي الثاني لمبادرة سفراء النوايا الحسنة لذوي الهمم، والمقام خلال نفس الفترة.

وأشاد ياسر مجدي حتاته بالدعم المقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الذي تحظى به جامعة الفيوم على مستوى جميع الأنشطة، وخاصة فيما يتعلق باللقاءات القمية للطالب والطالبة المثاليين التي تستضيفها الجامعة للعام التاسع، الأمر الذي يعكس الثقة التي توليها الوزارة والجامعات المصرية في جامعة الفيوم.

وأكد ياسر مجدي حتاته أن اللقاءات القمية التي تحرص على إقامتها جامعة الفيوم تعمل على ترسيخ قيم التقارب والتعارف والتعاون بين الجامعات المصرية، وكذلك بين أبنائها من الطلاب وكذلك العمل بهدف تبادل الخبرات ورفع مهاراتهم وقدراتهم والدمج فيما بينهم، حيث يشارك في اللقاء عدد ١٥ جامعة حكومية وخاصة، بالإضافة إلى جامعة الفيوم، والتي تضم جامعات القاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط وطنطا والزقازيق وحلوان والمنوفية وبنها وكفر الشيخ وسوهاج والسويس والسادات والأقصر والجلالة.



جامعة الفيوم

جامعة الفيوم