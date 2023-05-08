الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عمرو عكاشة يعلن دعمه لاستراتيجية التعليم الجامعى.. ويؤكد: البحث العلمى قاطرة التنمية

النائب عمرو عكاشة
النائب عمرو عكاشة

رحب النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، استراتيجية التعليم العالى، التى تضم 3 محاور أساسية، وتحتوى على 7 مبادئ استراتيجية لتطبيقها. 

وتضم بنود الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى 38 ورقة، وتفاصيل تؤكد اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر  البشرى.

وأكد عضو مجلس الشيوخ بالجلسة العامة، أن التعليم وجودته أمران عامان يهم الأسرة المصرية. وتوجد بعض الإشكاليات تحتاج إلى حلول سريعة وفورية، منها إعادة النظر فى القواعد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية بعيدًا عن المجاملات، بجانب مراجعة المناهج التى تتم تدريسها حتى تكون مرتبطة بواقع سوق العمل.

وأضاف النائب عمرو عكاشة، أن المبادرة تزيد من جهود الشباب في المنافسة العالمية. وتسهم فى التحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالى والبحث العلمى وخطة التنمية الشاملة لمصر.

كما أكد النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، أن البحث العلمى هو قاطرة التنمية فى مصر، وأن الاستراتيجية تقوم على الاهتمام بالاستثمار فى البشر عبر توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة. بجانب مواكبة التوجهات العالمية، من خلال دعم ريادة الجامعات في صناعة التعليم وتعزيز دورها باعتبارها جهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل.

وكان مجلس الشيوخ، قد أحال خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل و تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني والمقدم من النائبة النائبة هبة مكرم شاروبيم، والمناقشات التى دارت بالجلسة وتعقيب وزير التعليم العالى، إلى لجنة التعليم و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس في جلسة عامة قادمة لمناقشته.

الاستثمار في العنصر البشرى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القيادات الجامعية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائب عمرو عكاشة احتياجا

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