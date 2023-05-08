محافظ الفيوم: إزالة 133 حالة تعدٍ على أراضى الدولة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن إزالة 133 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضي أملاك الدولة.

وأوضح محافظ الفيوم أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة تمكنت من إزالة 48 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1330 مترًا مربعًا، و6 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 6 أفدنة و5 قراريط و18 سهمًا من أراضي أملاك الدولة في مختلف جهات الولاية.

وأضاف المحافظ أن الحملات نجحت في إزالة 79 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية من الملكيات الخاصة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، علي مساحة 5 أفدنة و7 قراريط و9 أسهم، مشددًا على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة خلال الموجة الـ21 لإزالة التعديات.

ووجه محافظ الفيوم بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها، مؤكدًا أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة.