الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بحضور أكثر من 5 آلاف مواطن.. مراسم الصلح بين عائلتى آل لبن وآل عمر بأسوان

مراسم الصلح
مراسم الصلح

وسط أجواء من العفو والتسامح وبحضور أكثر من 5 آلاف مواطن كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بحضور مراسم الصلح بين عائلتى آل لبن، وآل عمر وذلك بساحة آل الجندى بنجع المويسات بقرية البصيلية قبلى التابعة لمركز إدفو والذى جاء بعد نجاح جهود لجنة الصلح برئاسة سماحة الشيخ عبد السلام مصطفى ، بالتعاون مع العمد والمشايخ فى التوصل إلى وقف نزيف الدم وإنهاء هذه الخصوم. 

وقد حضر قودة الصلح القيادات التنفيذية والدينية والشعببة  ، فيما بدأت مراسم الصلح بتلاوة آيات من القرآن الكريم. 

أعقبه قيام عائلة آل عمر بتقديم الكفن لحقن الدماء والصفح والعفو لوجه الله لعائلة آل لبن وذلك مع ترديد التكبيرات والتهليل. 

وخلال كلمة محافظ أسوان التى ألقاها رئيس مدينة إدفو أشاد بالجهود المخلصة من قامات أسوان التى ساهمت فى إتمام هذا الصلح ولم الشمل ، والقضاء على أى خلافات ليعم السلم الإجتماعى بين أبناء المحافظة وهو الذى يساهم بدوره فى إرساء مبادئ التماسك والترابط والتكاتف ليعيش الجميع فى آجواء من المحبة والوئام ككتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد مواطنين ومسئولين لنحقق كل ما نصبو إليه من آمال وطموحات فى مجتمع يعم فيه السلام والرخاء والأمن والأمان والإستقرار بسواعد أبناؤه المخلصين الأوفياء. 

وقدم تحيته لكافة الجهود المبذولة من القيادات الدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء أسوان ، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة. 

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5 آلاف أسوان إدفو الجهود المبذولة العمد والمشايخ القيادات التنفيذية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تقديم الكفن مراسم الصلح

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