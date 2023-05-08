الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قاضى المعارضات يأمر بحبس متهم ضُبط بـ3 كيلو هيدرو فى الشروق

هيدرو
هيدرو

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق بتجديد حبس متهم بتهمة حيازة 3 كيلو من مخدر الهيدرو، في محيط مدينة الشروق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الغربية، حال استقلاله سيارة "ميكروباص" تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبتفتيشه عثر بحوزته على «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتفي محمـول».

وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالي، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.

قاضي المعارضات جنح الشروق الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة سائق معلومات جنائية ميكروباص

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