قاضى المعارضات يأمر بحبس متهم ضُبط بـ3 كيلو هيدرو فى الشروق

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق بتجديد حبس متهم بتهمة حيازة 3 كيلو من مخدر الهيدرو، في محيط مدينة الشروق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الغربية، حال استقلاله سيارة "ميكروباص" تابعة لإحدى شركات الرحلات بدائرة قسم شرطة الشروق، وبتفتيشه عثر بحوزته على «كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلوجرامات- مبلغ مالى- هاتفي محمـول».

وبمواجهته اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بقصد توصيلها لآخر بمحافظة الدقهلية مقابل مبلغ مالي، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات نشاطه الإجرامي.