مدير منطقة الثروة السمكية: الرئيس السيسى أول من اهتم وأطلق مبادرة لتطوير بحيرة"البردويل"

قال سامى الهواري، مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إن بحيرة "البردويل" من أنقى بحيرات العالم، حيث تبلغ مساحتها نحو 165ألف فدان، يعمل فيها حاليا نحو 1228 مركز صيد.

وأضاف الهواري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تحاول الحفاظ بقدر المستطاع على المخزون السمكي من خلال توعية الصيادين، مشيراً إلى أن البحيرة بها أجود أنواع الأسماك المختلفة منها "الدنيس، والقاروص، والوقار"، وأسماك العائلة البورية أيضا.

تفاصيل بدء موسم صيد الدنيس والقاروص فى بحيرة البردويل

وأوضح مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا ببحيرة "البردويل"، ويجرى حاليا مشروع تنموي لتطوير البحيرة، بالتعاون مع جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بإطلاق مبادرة لتطوير البحيرة، وعمل قنوات شعاعية طولية وعرضية، بالتعاون مع شركات من هيئة قناة السويس.

وكشف الهواري عن أن الحافظ على الراحة البيولوجية يكون لمدة 4 شهور في السنة، تبدأ من شهر يناير حتى نهاية أبريل، وهي لمنع الصيد في أثناء هذه الفترة، حفاظا على الثروة السمكية في هذه البحيرة، كما أن مدة العمل 8 شهور تبدأ من مايو حتى ديسمبر.