استرداد 51 فدانا و 23 قيراطا أملاك دولة ضمن الموجة الـ 21 بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة عدد من التعديات بالزراعة والمباني علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك ضمن المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 والتي تهدف إلى استرداد أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال محافظ قنا، إن مراكز المحافظة نفذت إزالات لحالات التعدي المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضي المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعدي التي تمت إزالتها على أراضي أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعدي بالمباني على مساحة 14 ألفا و 178 مترا، و 50 حالة تعدي بالزراعة، بإجمالي مساحة 51 فدانا و 23 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعدي بالمباني على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة فدان و 17 قيراط.



وأضاف «الداودي»، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي للمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الدولة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدى عليها، سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.

في سياق أخر كان قد أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية بمدينة قفط لمتابعة معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، رافقه ياسر حماد رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط وعدد من القيادات التنفيذية .



وقال محافظ قنا، أن أعمال رفع كفاءة الطرق وتركيب بلدورات الرصيف التي تجري بمدينة قفط تضم إعادة رصف شارع سعد زغلول من كوبري المرور حتي هندسة الري بطول 145 متر وعرض من 8 إلى 12 متر تقريبا ، وإعادة رصف شارع مصطفي كامل من هندسة الري حتي تقاطع شارع الثورة بطول 600 متر وعرض 8 متر تقريبا، وإعادة رصف شارع الأنصاري من تقاطع مصطفي كامل حتي سور الآثار بطول 175 متر وعرض 8 متر تقريبا، وإعادة رصف شارع الديكوفيل الغربي بطول 600 متر وعرض 8 متر تقريبا ، ورصف مدخل مجزر قفط بطول 50 متر وعرض 10 متر تقريبا، كما سيتم البدء في أعمال طبقة الأساس بشارع المحطة بطول 1000 متر تقريبا.