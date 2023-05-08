الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مزارع سقط على سير ماكينة درس القمح فى القليوبية

القمح
القمح

لقي مزارع مصرعه إثر إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم جراء سقوطه علي سير ماكينة "دراسة" أثناء قيامه بأعمال دريس القمح في حقله بمنطقة الأحراز دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الشاملة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 انتقلت على الفور ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين إصابة ص ح ع 55 سنة مزارع بجروح وكدمات متفرقة بالجسم إثر سقوطه علي سير ماكينة دراسة أثناء قيامه بأعمال دريس القمح بحقله بسبب اختلال توازنه ما أدي إلي حدوث إصابته.
 
جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي شبين القناطر المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.


وشيع الأهالي الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد علي الراحل علي وفاته، وتلقت أسرة المتوفي العزاء بمقر العائلة بقرية الأحراز دائرة المركز.

الطب الشرعي درس القمح شرطة شبين القناطر شبين القناطر محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مصرع مزارع مستشفى شبين القناطر

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