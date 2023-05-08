الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح إثر وقوع حادث سير بالبحيرة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية دمنهور، ونقل المصابون إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

تلقى  اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور المحمودية بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وحرر محضر بالواقعة ، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من " محمد عماد عفيفي، 20 سنة، أريمون، سالم إبراهيم صقر، 68 سنة، السيد أنور عبده، 59 سنة، محمود عبده شريف، 61 سنة، جميعهم مقيمي قرية أريمون بمركز المحمودية، مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم .

وتم نقل المصابون إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث ، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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