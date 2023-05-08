"فرسان الشرق" تروى قصة "بهية" على مدار 3 ليال بالجمهورية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث عرض “بهية”، تصميم وإخراج كريمة بدير رؤية درامية محمد فؤاد، ديكور وملابس أنيس إسماعيل، وذلك فى ثلاث ليال متصلة تبدأ في الثامنة والنصف مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 10، 11، 12 مايو على مسرح الجمهورية.

العرض مستلهم من رواية نجيب سرور الشهيرة "ياسين وبهية"، ومن الموال الشعبى المعروف "يا بهية وخبرينى" ويسعى للإجابة عن التساؤل الذى طرح فى العملين عن قاتل ياسين، حيث تدور الأحداث حول شخصية ياسين الذى يحاول الانتقام من الإقطاعى المسيطر على القرية بعد محاولة الاعتداء على حبيبته بهية، وذلك بتحريض أهلها على اقتحام القصر وإحراقه، وكانت هذه المحاولة هي الشرارة التي أشعلت نار الثورة الموجودة في قلوب أهل القرية ضد مظالم الإقطاع وقسوته وجبروته؛ لنكتشف فى النهاية أن القاتل هو الإقطاعى وأعوانه.

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث تأسست عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصاميم حركية مبتكرة، تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية.