التحفظ على 160 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر قبل بيعها بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات من العبوات المنشطة جنسيا مجهول المصدر وبدون أي بيان، داخل محل عطارة، قبل ترويجها بالأسواق مما تسبب خطرا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

و تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع العطارة، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال الإتجار في العبوات المنشطة جنسيا غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر مما تسبب خطرا على صحة المواطنين.

وتم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيش المحل عثر على "160 عبوة منشط جنسي مجهول المصدر بدون فواتير"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.