الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على 160 عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر قبل بيعها بالإسكندرية

منشطات جنسية
منشطات جنسية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي كميات من العبوات المنشطة جنسيا مجهول المصدر وبدون أي بيان، داخل محل عطارة، قبل ترويجها بالأسواق مما تسبب خطرا على صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

و تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لبيع العطارة، لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع فى مجال الإتجار في العبوات المنشطة جنسيا غير صالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر مما تسبب خطرا على صحة المواطنين.

وتم مداهمة المحل والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيش المحل عثر على "160 عبوة منشط جنسي مجهول المصدر بدون فواتير"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات. 

الإجراءات القانونية اللازمة التموين والتجارة الداخلية الجنسية العطارة الغش التجاري النيابة العامة بالإسكندرية طلب تحريات المباحث

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

تفاصيل إعفاء قناة السويس سفينة إنقاذ خزان "صافر" من رسوم العبور

«حدث ليلا».. حسن شاكوش يتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه.. وبراءة متهم بـ«خلية داعش»

لقرى "حياة كريمة".. تواصل فعاليات المشروع القومى للمراكز الرياضية فى كفر الشيخ

ضبط 15.5 كيلو "حشيش" داخل سيارة بالهرم

خالد شعبان رئيسًا لمجلس إدارة شركة كارجاس للغاز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟