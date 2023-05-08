الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 5000 كرتونة مواد غذائية و22 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمنوفية

توزيع سلع ولحوم على
توزيع سلع ولحوم على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة المنوفية وجمعية الأورمان، فى تحقيق إنجازات ومبادرات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الأهلي الخيري، امتدت لجميع القرى والمناطق الأكثر احتياجًا،  عبر توزيع الآلاف من كراتين المواد الغذائية واللحوم، وعمل عمليات العيون والقلب لغير القادرين بجميع مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال استعراض اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  لتقرير شامل عن انجازات مكتب مشروعات الأورمان بالمنوفية خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أن هذه المساهمات والمساعدات العينية التي قدمتها الجمعية  كانت نتاج التعاون المستمر مع أجهزة المحافظة التنفيذية، وتوجيهات المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بتوفير كل التسهيلات اللازمة والمطلوبة لتوسيع وتعزيز نشاط المؤسسة على مستوى المحافظة.

 - الجمعية قدمت كافة الدعم والعون في القرى والنجوع بمحافظة المنوفية

وقال مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية قدمت كافة الدعم والعون في القرى والنجوع بمحافظة المنوفية،  وتم توزيع أكثر من 5000 كرتونة مواد غذائية خلال الشهر المبارك بالتعاون مع أكبر شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى توزيع 22 ألف كيلو لحوم وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ربوع المحافظة، وذلك تحت إشراف مديريات التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية ضمن خطة تنموية تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

وتابع "شعبان"،  أنه في المجال الطبي ومن خلال مشروع مكافحة العمى تم إجراء عمليات عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة المنوفية، ولمرضى القلب من عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا تمامأ لمرضى القلب غير القادرين.

جدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الآن في إجراء 54 ألف عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لغير القادرين، وتوقيع الكشف الطبي على 932،729 مريضا، وإجراء 208،987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127،186 نظارة طبية لغير القادرين.

إجراء عمليات استعراض العمل الأهلي الخيرى الجمعيات التنفيذية التضامن الاجتماعي المناطق الأكثر احتياج ا المواد الغذائية واللحوم

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