اليوم.. "حقوق إنسان الشيوخ" تناقش إنشاء وحدات لتنمية الأسرة بمراكز الشباب

تعقد لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي بشأن توفير مترجم إشارة للصم والبكم في الجهات الحكومية بمنح دورة تدريبية لمجموعة من الموظفين بالجهة للتعامل مع المواطنين الذين يعانون من هذه الإعاقة.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن "إنشاء وحدات لتنمية الأسرة المصرية بمراكز الشباب لتنفيذ مستهدفات الارتقاء بالمجتمع المصرى"، فيما تستكمل لجنة الثقافة مناقشة الدراسة المحالة للنائبة سها سعيد بشـأن "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر".

ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة، اليوم، لاستكمال جدول الأعمال.