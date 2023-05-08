"القاهرة الإخبارية": صعوبات تواجه توفير المستلزمات للأطقم الطبية السودانية بسبب الاشتباكات (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا مفصلا عن أزمة الدواء والأطقم الطبية في السودان، بعنوان "صعوبات تواجه توفير المستلزمات للأطقم الطبية بسبب الاشتباكات في السودان".

وقال التقرير إن هناك مئات الوفيات وآلاف الإصابات تثقل كاهل المستشفيات السودانية التي يعمل 16% منها فقط بكامل طاقتها، بينما يعمل 23 % بطاقة جزئية، وتوقف ما نسبته 61 % عن العمل تماما حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتابع التقرير أن هناك صعوبة توفير إمدادات المياه والكهرباء وأجهزة الأوكسجين والأدوية والأدوات الجراحية للمرضى والمصابين، وبطبيعة الحال تراجعت الإمكانيات التي تتيح الخدمات الطبية التقليدية، والرصد الوبائي التي تتطلب أخذ عينات وفحص الحالات المشتبه في إصابته بأمراض معدية مثل الملاريا والحمى النزفية حسب ما أوضحت منظمة الصحة العالمية.

كما يشكل الحفاظ على سلامة وأمن العاملين في القطاع الصحي السوداني تحديا آخر فلا يزال بحسب نقابة الأطباء آلاف الأطباء والكوادر الطبية في كل أنحاء السودان يعملون وسط ظروف كارثية بالغه التعقيد لإنقاذ الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين، التزام منهم بقيم وتقاليد مهنة الطب وبالبروتوكولات الواجب اتباعها.

وأوضحت النقابة إن الأطباء يبذلون الجهد لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وسط انهيار شبه كامل للقطاع الصحي، الذي سار مسرحا للاشتباكات بسبب ما تتعرض المنشآت الطبية من استهداف تجرمه القوانين الدولية والوطنية.