الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": صعوبات تواجه توفير المستلزمات للأطقم الطبية السودانية بسبب الاشتباكات (فيديو)

السودان
السودان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا مفصلا عن أزمة الدواء والأطقم الطبية في السودان، بعنوان "صعوبات تواجه توفير المستلزمات للأطقم الطبية بسبب الاشتباكات في السودان".

وقال التقرير إن هناك مئات الوفيات وآلاف الإصابات تثقل كاهل المستشفيات السودانية التي يعمل 16% منها فقط بكامل طاقتها، بينما يعمل 23 % بطاقة جزئية، وتوقف ما نسبته 61 % عن العمل تماما حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

 وتابع التقرير أن هناك صعوبة توفير إمدادات المياه والكهرباء وأجهزة الأوكسجين والأدوية والأدوات الجراحية للمرضى والمصابين، وبطبيعة الحال تراجعت الإمكانيات التي تتيح الخدمات الطبية التقليدية، والرصد الوبائي التي تتطلب أخذ عينات وفحص الحالات المشتبه في إصابته بأمراض معدية مثل الملاريا والحمى النزفية حسب ما أوضحت منظمة الصحة العالمية.

كما يشكل الحفاظ على سلامة وأمن العاملين في القطاع الصحي السوداني تحديا آخر فلا يزال بحسب نقابة الأطباء آلاف الأطباء والكوادر الطبية في كل أنحاء السودان يعملون وسط ظروف كارثية بالغه التعقيد لإنقاذ الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين، التزام منهم بقيم وتقاليد مهنة الطب وبالبروتوكولات الواجب اتباعها.

 وأوضحت النقابة إن الأطباء يبذلون الجهد لتوفير الخدمات الصحية والعلاجية وسط انهيار شبه كامل للقطاع الصحي، الذي سار مسرحا للاشتباكات بسبب ما تتعرض المنشآت الطبية من استهداف تجرمه القوانين الدولية والوطنية.

الخارجية الصينية الصين العلاقات الصينية الأمريكية الولايات المتحدة واشنطن بكين الأطقم الطبية في السودان الاشتباكات في السودان السودان المستشفيات السودانية منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

حظك اليوم الإثنين 8 مايو 2023 لمواليد الأبراج المائية

رئيس جامعة المنوفية يشارك في الاجتماع الطارئ لمجلسي الجامعات الخاصة والأهلية

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 8 مايو 2023

بكين: على الولايات المتحدة تصحيح التعامل مع قضية تايوان

اليوم.. "إسكان الشيوخ" تناقش مقترح لإنشاء نفق أسفل مسار القطار السريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن