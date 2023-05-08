اليوم.. عرض فيلم 11-11 بالمسابقة الرسمية لمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

يعرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الحادي والسبعين، فيلم "11-11" للمخرج كريم أبو زيد، وإنتاج أيمن نجيب، المشارك بالمسابقة الرسمية، وذلك داخل قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بمنطقة وسط البلد.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم فى تمام السادسة مساء، ويعقبه ندوة خاصة للحديث عن العمل بحضور أبطاله وصناعه.

تفاصيل وأحداث فيلم "11-11"

وتدور أحداث فيلم "11-11" فى إطار من التشويق والإثارة حول فكرة القدر والصدفة وتأثيرهما في حياة الإنسان، حول أربعة قصص مختلفة، تتقاطع في مكان وزمن واحد، ليطرح سؤالا هل ما يحدث في حياتنا صدفة أم قدر؟، وذلك من خلال شخصية المحامي "سعيد" الذي يتورط في مشكلة كبيرة وتؤدي إلى تورط مجموعة من الأشخاص معه؛ ليجد كل منهم نفسه مطالب بحسم قراره والاختيار بين عدة قرارات كلها في غاية الصعوبة.

أبطال وصناع فيلم "11-11"

فيلم 11-11 يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم إياد نصار، وغادة عادل، ومحمد الشرنوبي، وهند عبدالحليم، وعمر الشناوي، ومن تأليف ياسر عبدالباسط، وإخراج كريم أبو زيد.

فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية الـ71

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية الـ71 حتى يوم الجمعة المقبل 12 مايو، وكانت قد اختارت اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كل من مجدي سامي وميشيل ماهر، خمسة أفلام للمشاركة بالمسابقة الرسمية من بين 25 عملًا سينمائيًا عُرضت عرضاً تجارياً بدور السينما، إلى جانب فيلمين عُرِضا عبر المنصات، ولأول مرة تختار اللجنة العُليا للمهرجان فيلماً تم عرضه بمهرجان قبل أن يُعرض تجارياً، وجميعها من إنتاج عام 2022.

ويعد مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، هو مهرجان سينمائي مصري، ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي بمنطقة الشرق الأوسط، ويعد من أعرق المهرجانات السينمائية في مصر إن لم يكن أعرقها حيث بدأ منذ عام 1952، ومن أقدم المهرجانات الفنية المحلية في مصر، التي تقام سنويًا، بشكل منتظم.