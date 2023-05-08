اليوم.. "إسكان الشيوخ" تناقش مقترح لإنشاء نفق أسفل مسار القطار السريع

تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعًا اليوم الإثنين، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب وليد التمامى بشأن نقل محطة السكة الحديدية بمدينة دمياط، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة صرف رئيسية لخدمة قرى شرباص والنيل العليا والبراشية.

كما يناقش الاجتماع اقتراح برغبة مقدم من النائب عبد الحكيم العش بشأن إنشاء نفق أسفل مسار القطار السريع المار في حرم الطريق الصحراوى الغربي.

وتناقش اللجنة أيضا اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إنشاء مجمع خدمات متكامل على أرض محطة الصرف الصحى بالجيزة.

ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد الجلسة العامة، اليوم الأثنين، لاستكمال جدول الأعمال.

وكان قد قرر مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس الاحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، إحالة تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو المجلس، بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لمزيد من الدراسة.

واستعرض النائب اكمل نجاتي تقرير لجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم منه بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين. وقال النائب أن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (١٢)، أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها - بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ (۱۳) - حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

وأوضه أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة"؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (۲۳، ۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة) - وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.