الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

. محمود محى الدين: 60% من التمويل الموجه للمناخ يأتى بسندات ديون واقتراض

الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن هناك أفكارًا كثيرة دارت حول دعم إمكانية مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم صندوق الخسائر والأضرار، الذي كان واحدًا من أهم مخرجات قمة شرم الشيخ COP 27. 

 

وأضاف خلال حواره مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر يرتبط بموضوع تمويل العمل المناخي، على الصعيد العالمي، فإن أكثر من 60% من التمويل الموجه للمناخ يأتي بادوات مديونية واقتراض، وأقل من 15% منها يتمتع بقدر من التيسير في السداد وهناك فترة سماح كبيرة.

 

الدول النامية مضطرة أن تتصدى للتغيرات المناخية

وتابع، أن الدول النامية أصبحت مضطرة إلى أن تتصدى للتغيرات المناخية والتكيف معها، علما بأنها غير مسئولة عن تدهور الوضع المناخي، وكانت هناك فرصة لإيجاد حلول أفضل من اللجوء للاقتراض والاستدانة الدولية في هذا الشأن.

محمود محيي الدين مديونية واقتراض التمويل الموجه للمناخ تتصدى للتغيرات المناخية الدول النامية صندوق الخسائر والأضرار

مواد متعلقة

محمود محي الدين يكشف سبب عدم مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي

الاتحاد الأوروبى والنرويج يقيمان تحالفًا أخضر لتعزيز العمل المناخى المشترك

محمود محيى الدين: مبادرات "COP 27" فرص واعدة لتمويل العمل المناخى فى إفريقيا

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد فى "تكافل وكرامة" لشهر مايو 2023

حالة فريدة.. أم تضع مولودا رغم مداومتها على جهاز الغسيل الكلوى بسوهاج

علاء منيع يكشف خريطة المرحلة الثانية من أعمال تطوير الطرق

السعودية: طرفا النزاع السوداني ناقشا إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية

الوثائقية.. ماذا قال طه حسين عن يوسف إدريس وما رد الأخير؟

باريس سان جيرمان يهزم تروا بثلاثية فى الدورى الفرنسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن