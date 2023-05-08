. محمود محى الدين: 60% من التمويل الموجه للمناخ يأتى بسندات ديون واقتراض

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن هناك أفكارًا كثيرة دارت حول دعم إمكانية مساهمة المؤسسات المالية الدولية في دعم صندوق الخسائر والأضرار، الذي كان واحدًا من أهم مخرجات قمة شرم الشيخ COP 27.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، والمذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هذا الأمر يرتبط بموضوع تمويل العمل المناخي، على الصعيد العالمي، فإن أكثر من 60% من التمويل الموجه للمناخ يأتي بادوات مديونية واقتراض، وأقل من 15% منها يتمتع بقدر من التيسير في السداد وهناك فترة سماح كبيرة.

الدول النامية مضطرة أن تتصدى للتغيرات المناخية

وتابع، أن الدول النامية أصبحت مضطرة إلى أن تتصدى للتغيرات المناخية والتكيف معها، علما بأنها غير مسئولة عن تدهور الوضع المناخي، وكانت هناك فرصة لإيجاد حلول أفضل من اللجوء للاقتراض والاستدانة الدولية في هذا الشأن.