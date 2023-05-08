"اللهم يا مسهل الشديد".. أفضل أدعية طلب الحاجة من الله

يعتبر الدعاء من العبادات المفضلة لدى البعض، بل إنه وسيلة للتقرب إلى الله، ففي السطور التالية نقدم أفضل وأشهر أدعية طلب الحاجة من الله.

أدعية طلب الحاجة من الله

يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالاً لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن ترزقني الزوج الصالح والذرية الصالحة الطيبة.

اللهمّ إنّي أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا سألك به أحد أجبته، وإذا استغاثك به احد اغثته، واذا استنصرك به أحد استنصرته، أن تزوّجني يا رب، يا أرحم الرّاحمين، يا ذا الجلال والإكرام.

أسالك اللهم بقدرتك على كل شيء، استغنائك عن جميع خلقك، وبحمدك ومجدك يا إله كل شيء أن تجود عليّ بقضاء حاجتي إنّك قادر على كلّ شيء.

اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

أدعية تفريج الهم

اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويامنجز الوعيد ويامن هو كل يوم في امر جديد اخرجني من حلق المضيق.. الى سعة الطريق بك ادفع مالا اطيق ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

يا عظيم يرجى لكل عظيم ياعليما انت بحالنا عليم اللهم اصلح لنا شأننا بما اصلحت به شأن عبادك الصالحين ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اقضي حاجتي ونفس كربتي ومانزل بى من حيرتي ثم يسمي الحاجة.

اللهم لا تجعل لنا أملا إلا بك اللهم حقق لنا جميعآ مانتمنى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم حقق لي ما اريد في هذه الحياة فانت تعلم ما اريد وما اسعي الية. اللهم ضلني الي الطريق الصحيح حتي اصبح ذو شان عظيم في هذه الحياة، اللهم وفقني لما تحب وترضي.