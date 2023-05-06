يبحث الكثيرين عن أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 6-5-2023 وفقا الصيغ الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة شؤون الدنيا والآخرة خاصة مع رغبة الكثيرين في إحياء ساعات الليل المتأخرة في العبادات والطاعات على رأسها الصلاة والدعاء والاستغفار والتسبيح.



أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 6-5-2023



حددت العديد من الكتب أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 6-5-2023، وفقا للسنة النبوية والصحابة والتابعين وذلك للطلب والرجاء لكل أمور الدنيا والآخرة ولعل أبرزها ما يلي:-

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة .. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بك أن اختال من تحتي.. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك.

اللهم مع ساعات فجرنا هذا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا في الجنة ويعتق من النيران .. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك العظيم.

اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته .. اللهم إني أسألك إلا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك الفرج .. اللهم أبسط عليك من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.

اللهم إني أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر .. اللهم إني أسألك توفيقا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك ربي بشرني بما انتظره منك فأنت خير المبشرين .. اللهم أرح قلبي وهون علي واسقني صبرا واجعل كل ما دعوته لك سرا و جهرا من نصيبي في الواقع.

اللهم اجعل فرجا لكل صابرا وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.. اللهم بلغنا في فجرنا هذا كل نود .. واجعل لنا دعوة لا ترد .. وهب لنا رزقاً لا يعد .. افتح لنا أبواب الجنة لا يسد.