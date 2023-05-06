السبت 06 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 6-5-2023

الأدعية
الأدعية

يبحث الكثيرين عن أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 6-5-2023 وفقا الصيغ الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب كافة شؤون الدنيا والآخرة خاصة مع رغبة الكثيرين في إحياء ساعات الليل المتأخرة في العبادات والطاعات على رأسها الصلاة والدعاء والاستغفار والتسبيح.


أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 6-5-2023


حددت العديد من الكتب أدعية وأذكار الصباح اليوم السبت 6-5-2023، وفقا للسنة النبوية والصحابة والتابعين وذلك للطلب والرجاء لكل أمور الدنيا والآخرة ولعل أبرزها ما يلي:-

  • اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة .. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديني و دنياي وأهلي ومالي .. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني عن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بك أن اختال من تحتي.. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك نؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفر بك.
txt

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 5-5-2023

txt

ننشر سعر أنبوبة البوتاجاز بعد زيادة أسعار السولار اليوم

 

  • اللهم مع ساعات فجرنا هذا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا في الجنة ويعتق من النيران .. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك العظيم.
  • اللهم إني وليتك أمري فأعوذ بك من سوء حظي وضيق صدري وفراغ صبري واجعلني يارب ممن نظرت إليه فرحمته وسمعت دعاؤه فأجبته .. اللهم إني أسألك إلا تكسر قلب من دعاك وهو منتظر منك الفرج .. اللهم أبسط عليك من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك.
txt

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 5-5-2023

txt

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 5-5-2023

 

  • اللهم إني أسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر .. اللهم إني أسألك توفيقا وصحة ترافق خطاي وحياة مليئة بكل ما يرضيك ربي بشرني بما انتظره منك فأنت خير المبشرين .. اللهم أرح قلبي وهون علي واسقني صبرا واجعل كل ما دعوته لك سرا و جهرا من نصيبي في الواقع.
  • اللهم اجعل فرجا لكل صابرا وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.. اللهم بلغنا في فجرنا هذا كل نود .. واجعل لنا دعوة لا ترد .. وهب لنا رزقاً لا يعد .. افتح لنا أبواب الجنة لا يسد.

اقرأ المزيد

سعر اليورو الأوروبي في البنوك 

أدعية وأذكار الصباح ادعية أذكار الصباح دعاء الفجر الفجر الصباح أذكار

الأكثر قراءة

المفوضية السامية للاجئين: الهجمات المسلحة فى الكونغو تدفع الملايين للنزوح القسرى

أسعار مواد البناء فى مصر.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 6-5-2023

عنبة يكشف لـ"الدستور" كواليس مشاركته فى مسلسل "1000 حمدالله على السلامة"

ألمانيا تتعهد بدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب

أصالة من حفل بحيرة القاهرة: "مقدرش أنكر فضل مصر عليا"

كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بشأن حدوث مشاجرة ومصابين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استعادة سوريا.. عد تنازلى

د. هيثم الحاج علي يكتب: رؤية جديدة للثقافة المصرية

وائل لطفي

على أرضية الحوار

محمد عبدالناصر

الحوار الوطنى وفن استغلال الفرص

سارة شريف

لعبة الاستطلاعات

صفاء النجار

التطوير والوعى العام «2-4»

حسين دعسة

حيدر حيدر.. الذي حمل وليمته إلى السماء

د. محمد عفيفي

تشرشل فى وادى النيل

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

سرى للغاية.. كيف تُخفى إسرائيل قواعدها العسكرية فى الداخل والخارج؟

اختراق صفحة الكنيست الإسرائيلى الرسمية على «فيسبوك»

قوات الاحتلال تواصل فرض حصارها على مدينة أريحا لليوم الرابع عشر