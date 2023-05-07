التعليم: رابط إلكتروني لتسجيل الطلاب العائدين من السودان بالجامعات المصرية في هذا الموعد

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن أخر إجراءات الوزارة في التعامل مع الطلاب العائدين من السودان.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الوزارة ستطرح يوم 13 مايو رابطا إلكترونيا لتمكين الطلاب العائدين من السودان من التسجيل بالجامعات المصرية.

وأضاف أن الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعات الخاص والأهلية يضع البنود التنفيذية الخاصة بالقواعد التي تسبق تحويل الطلاب.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن يوم السبت المقبل 13 مايو سيكون هناك رابط إلكتروني لمجلس الأعلى للجامعات يستطيع الطالب أن يدخل ويسجل البيانات التي ستعلن في بيان صحفى خلال الأيام المقبلة .

وتابع: "سيحصل الطالب على إفادة أن الجامعة التي يريد أن يدرس عليها معتمدة أو غير معتمدة وبالتالي سيتوجه إلى أقرب جامعة خاصة أو أهلية بأقرب منطقة يوجد بها وإذا كان لديه أوراق سيقدمها وإذا لم يكن لديه أوراق يقدم ما يفيد أنه يتواجد بالجامعة".