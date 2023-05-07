الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع وإصابة 18 شخصًا في حادث دهس بولاية تكساس الأمريكية

حادث ولاية تكساس
حادث ولاية تكساس

شهدت ولاية تكساس الأمريكية، لليوم الثاني على التوالي، عدة حوادث متفرقة أسفرت جميعها على وقوع قتلى وجرحى.

ولقى 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، اليوم الأحد، في حادث دهس أثناء انتظارهم في محطة للحافلات بالمدينة، وفقًا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأعلنت شرطة مدينة براونزفيل بولاية تكساس، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 11 آخرون، دهستهم سيارة أثناء انتظارهم في محطة للحافلات بالمدينة.

وصرح المحقق بشرطة براونزفيل، مارتن ساندوفال، بأن الحادث وقع صباح الأحد في محطة للحافلات بالقرب من مأوى للمهاجرين في المدينة الحدودية.

وأشار الشرطي الأمريكي إلى أنه ليس من الواضح الأسباب التى أدت إلى الحادث حتى الآن.

قتلى وجرحى جراء الحادث.. مقتل مطلق النار بمركز تجاري بتكساس

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بمقتل مطلق النار في حادثة بمركز تجاري في إحدى ضواحي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت القناة أن قتلى وجرحى سقطوا جراء الحادث، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي يشارك في التحقيقات حول الحادث.

وقال شهود عيان إنه تم إطلاق نحو 60 طلقة بالمركز التجاري خلال الحادث، وطالبت قوات الشرطة الأمريكية السكان بالابتعاد عن مكان الحادث.

وأطلق مجهول، فجر اليوم، النيران داخل أحد المراكز التجارية بولاية تكساس الأمريكية،  وأظهرت صور ومقاطع فيديو التقطت بطائرة مسيّرة المتسوقين وموظفي المتجر يهرعون إلى مواقف السيارات.

الرئيس الأمريكي يأمر بتنكيس الأعلام حدادًا على أرواح ضحايا ولاية تكساس

وفى وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارًا يقضي بتنكيس الأعلام حدادًا على أرواح ضحايا إطلاق النار فى ولاية تكساس.

وقال البيت الأبيض في بيان له نشره نقلًا عن الرئيس الأمريكي، أمرت بخفض أعلام الولايات المتحدة فوق البيت الأبيض، وجميع المباني الحكومية والساحات العامة، والمواقع العسكرية والقواعد البحرية، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأشار بيان البيت الأبيض إلي أن الأعلام ستبقى منكسة حتى 11 مايو الجاري.

ولاية تكساس الأمريكية قتلى حادث دهس ولاية تكساس شرطة مدينة براونزفيل

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