أحمد سليمان: لدينا طاقات بشرية جيدة وينقصنا ربط الرياضة بالعلم

قال أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، إن الرياضة في مصر مشاغبة مثل أي مكان في العالم، لافتًا إلى أن البنية التحتية والقوى البشرية كانت مفروض تبقى أكثر، وأصبح لدينا كمية ملاعب على مستوى المحافظات والأقاليم، جيدة.

وأضاف خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن القوات المسلحة عملت مجموعة ملاعب جيدة، وكذلك أندية الشركات، عملت بنية تحتية رياضية جيدة.

وأردف: "ينقصنا تنظيم وربط الرياضة بالعلم، الإدارة بشكل علمي غير موجودة، لدينا طاقات بشرية موجودة ، وبنية تحتية موجودة، لكننا ندخل في صراعات لأسباب تافهة لأن الأساس العلمي للإدارة غير موجود".