الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: بريطانيا تمارس أسوأ عنصرية.. رفضت دخول السودانيين مثل الأوكرانيين

أحمد موسي
أحمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسى إن الجارديان البريطانية نشرت تقريرًا بعنوان "العنصرية تطارد بريطانيا لرفضها دخول الفارين من السودان مثل أوكرانيا". 

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بريطانيا منحت نحو 500 ألف أوكراني تأشيرة لدخول البلاد في حين رفضت منح أي تأشيرة لمواطن سوداني، لأنه يربطها مصالح بأوكرانيا.

وأردف: "بريطانيا لها مصالح مع أوكرانيا ولذا سمحت بدخول مواطنيها، على عكس السودان التي لا توجد معها مصالح مشتركة، وهنا برزت العنصرية، وبريطانيا لا تريد أن تساعد أحدًا من إفريقيا، ورفضت الداخلية البريطانية تقديم أي مساعدة للاجئين السوريين، ولن تسمح لهم بالدخول لبلدها".

وتساءل: "هل هناك عنصرية أكثر من هذا؟ في مثل هذه المواقف لا بد أن تعرف الدول، مثل بريطانيا العنصرية التي أغلقت أبوابها في وجه السودانيين الفارين من الحرب، في موقفين مشابهين تسمح للأوكرانيين بالدخول وتمنع السودانيين".

أحمد موسى بريطانيا العنصرية البريطانية أوكرانيا على مسئوليتي

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