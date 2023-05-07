الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة" تنظم قافلة طبية بـ 3 قرى في السويس

قافلة حياة كريمة
قافلة حياة كريمة في السويس

نظمت مؤسسة حياة كريمة بمحافظة السويس، اليوم، قافلة طبية شاملة، تستهدف ثلاث قرى بمحافظة السويس بالتعاون مع خمس من جامعات شرق الدلتا.

واستقبل أطباء وصيادلة القافلة منذ التاسعة من صباح اليوم سكان قرى جنيفة وشندورة وكبريت البحارة تحت البحارة تحت إشراف مؤسسة حياة كريمة وجامعات السويس وقناة السويس وبورسعيد والعريش ودمياط، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وبرعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ولواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وقال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في السويس العقيد عادل طاهر إن 1780 منتفع خضع للكشف الطبي على يد أطباء القافلة التي تواجدت فرقها الطبية: بجمعية تنمية المجتمع بجنيفة  وجمعية شباب الخير بكبريت البحارة  وجمعية تنمية المجتمع العيادات الخارجية بشندورة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد عبد العظيم الشرقاوى  رئيس جامعة السويس وبحضور سعيد حامد عبادى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسط تواجد أمنى كثيف من مديرية الأمن بمحافظة السويس لتأمين فعاليات القافلة ودعم محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر والجهات التنفيذية لحى الجناين بالسويس.

وقال منسق حياة كريمة في السويس المهندس محمود عبد العزيز إن القافلة غطت اغلب التخصصات الطبية مثل الرمد والعظام وأمراض النساء والأوعية الدموية والأنف والاذن والحنجرة والأطفال والأمراض الجلدية والأسنان وطب الأسرة والأمراض الباطنة والقلب والأمراض الجلدية، بالإضافة إلى تخصص الطب البيطري.

وأضاف عبد العزيز أن القافلة صرفت العلاج للمواطنين تحت اشراف نقيب الصيادلة بمحافظة السويس الدكتورة منال حامد عبداللطيف بالتعاون مع الدكتورة كريمه يحيى محمود والدكتورة بسنت سعد الرويني والدكتورة منة منصور.

وقالت نقيب صيادلة السويس الدكتورة منال حامد عبد اللطيف إن النقابة وفرت الأدوية من مصادر مختلفة مثل جامعة السويس وتبرعات شركات الأدوية وجمعية شباب الخير بكبريت.

 وضمت القافلة جلسات توعية وجلسات تثقيفية و ندوات ارشاد زراعى و ندوة لبرنامج مودة تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى حيث قامت  أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة السويس بالمرور على القافلة لتفقد القافلة ومتابعة تقديم الخدمات الاجتماعية لكل حالات القافلة.

وعلى هامش القافلة الطبية، نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوات بالتعاون مع مركز الإعلام ووحدة السكان بالديوان العام لمحافظة السويس، حاضرت خلالها عبير عبد الجليل عن مركز الإعلام، وقدمت نهي السعيد تدريب وتثقيف عن الكشف المبكر لسرطان الثدي وكيفية الوقاية منه وعمل تمارين للسيدات شهريا لفحص الذاتي للسيدات.

كما تحدثت الدكتورة أشواق حسين عن انفلونزا الطيور وكيفية الوقايه منه وتحدثت أيضا عن مرض البورسيلات وهي الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان وكيفية الوقاية منها.

وتخللت الفعاليات ندوات تثقيفية حاضر خلالها مديحه حسن متطوع حياة كريمة ومنسق مجتمع مدني بالوحدة السكانية والدكتورة سمر مجدي مديرة وحدة السكان وأسماء غريب التي تلقت محاضرة عن الزيادة السكانية ووسائل تنظيم الأسرة.

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قافلة طبية علاج السويس جامعة دمياط العريش بورسعيد قناة السويس حياة كريمه

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