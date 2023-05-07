أمين الفتوى يرد على المطالبين بتغيير المواريث: مفيش عبقري يعرف يعدل (فيديو)

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال تميل إليه النفس، وتقوم الصراعات بين الشعوب والأمم على فكرة التملك والحيازة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا كيف ينتقل المال من إنسان ميتا إلى حي بعده، كيف تقسم هذه الأموال؟، لافتا إلى أنه لو كان الأمر متروك لحصل عليه القوى وترك الضعيف، وهذا غير معقولا فى الشرع الشريف.



وتابعت أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "الشرع الشريف جاء ليضبط الحقوق والتعاملات بين الناس، والمال له أهمية كبيرة فى الحياة، أراد الحق تبارك وتعالى أن يتولى هو أمور القسمة، فى كتابه العزيز، ولذلك لم نجد بابا فى الفقه مشروحا مفصلا كما وجدنا باب المواريث، يعنى الحق تبارك وتعالى يتحدث عن ميراث الأبناء والأبوين والأخوه والزوجة وكله، لدرجة أنه يتحدث عن الربع والنصف والثلث، وما إلى ذلك من الأنصبة الدقيقة".



واستكمل: "كثير من الناس من يظن إذا أعمل عقله سيستطيع أن يبدع أكثر مما قاله سبحانه وتعالى فى المواريث، فتجد من يريد زيادة حق الزوجة أو الأخت أو خلافه، لكن هذا للأسف مفهوم خاطئ لأنه لا يعرف مفهوم الآلة وحقها إلا صانعها، والإنسان آلة الله فالله هو الذى صنعه ويعرف كيف يعيش، فإذا ما رسم الله منهج، فى المواريث، ثم يأتى من يظن إنه عبقرى ذو عقل رشيد يستطيع أن يعدل فى هذا، ويقول فلانة دى صعبانة على المفروض نزود لها حقها ونصيبها، أو فلان ده مسكين، هذا يدخل لا يستطيع أن يدخل فى إدارة الآلة التى صنعها الله".



وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.



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