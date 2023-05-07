الكشكى: حالة العشرة السياسية بين مجلس الأمناء مؤشر على نجاح الحوار الوطنى

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تجربة مجلس الأمناء تلخص حالة السباحة في المياه الراكدة، مشيرًا إلى أن المجلس بدأ بتباينات شديدة وتحفظ وحذر بين جميع المشاركين، ثم فككت حالة الحذر وبدء النقاش، ومع مرور الوقت خلقت حالة "عِشرة سياسية".

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي محمود السعيد، في برنامج "الحوار الوطني" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نجاح مجلس الأمناء للوصول إلى حالة "العِشرة السياسية" أصبح مؤشرًا على إمكانية نجاح الحوار الوطني على مستوى الشعب بالكامل.

ولفت إلى أن طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني شهدت وضع قضايا شائكة كان لا يمكن الاقتراب منها من قبل، حتى وصل إلى 113 قضية وظل المجلس في حالة انعقاد دائم، وعقد فوق الـ24 جلسة، فبالتالي قطعت على مستوى مجلس الأمناء أشواطًا كبيرة جدًا قبل طرح الحوار للشارع بأكمله.

وأردف أن التراث المصري به شيء يسمى "وظيفة سياسي"، وهذا لا يجب أن يكون موجودًا، السياسة ليست وظيفة، يجب على الجميع أن يشارك ويناضل ويعبر عن أفكاره، والحوار الوطني أعطى للجميع فرصة مخطئ من لم يستثمرها.

ونوه بأن تفاصيل الصورة في افتتاح الحوار الوطني معبرة عن النجاح الذي وصل إليه، فالموجودون الذين يتبادلون الحديث والتصافح لم يكن أحد يتخيل أن يلتقوا يومًا ما، وكل المتحدثين ألقوا كلماتهم بحرية تامة، ولكن بمسئولية عالية.