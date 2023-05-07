الأحد 07 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الكشكى: حالة العشرة السياسية بين مجلس الأمناء مؤشر على نجاح الحوار الوطنى

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن تجربة مجلس الأمناء تلخص حالة السباحة في المياه الراكدة، مشيرًا إلى أن المجلس بدأ بتباينات شديدة وتحفظ وحذر بين جميع المشاركين، ثم فككت حالة الحذر وبدء النقاش، ومع مرور الوقت خلقت حالة "عِشرة سياسية".

 

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي محمود السعيد، في برنامج "الحوار الوطني" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن نجاح مجلس الأمناء للوصول إلى حالة "العِشرة السياسية" أصبح مؤشرًا على إمكانية نجاح الحوار الوطني على مستوى الشعب بالكامل.

 

ولفت إلى أن طاولة مجلس أمناء الحوار الوطني شهدت وضع قضايا شائكة كان لا يمكن الاقتراب منها من قبل، حتى وصل إلى 113 قضية وظل المجلس في حالة انعقاد دائم، وعقد فوق الـ24 جلسة، فبالتالي قطعت على مستوى مجلس الأمناء أشواطًا كبيرة جدًا قبل طرح الحوار للشارع بأكمله.

 

وأردف أن التراث المصري به شيء يسمى "وظيفة سياسي"، وهذا لا يجب أن يكون موجودًا، السياسة ليست وظيفة، يجب على الجميع أن يشارك ويناضل ويعبر عن أفكاره، والحوار الوطني أعطى للجميع فرصة مخطئ من لم يستثمرها.

 

ونوه بأن تفاصيل الصورة في افتتاح الحوار الوطني معبرة عن النجاح الذي وصل إليه، فالموجودون الذين يتبادلون الحديث والتصافح لم يكن أحد يتخيل أن يلتقوا يومًا ما، وكل المتحدثين ألقوا كلماتهم بحرية تامة، ولكن بمسئولية عالية.

الحوار الوطنى جمال الكشكي

مواد متعلقة

الليلة.. أحمد سليمان ضيف محمد الباز فى آخر النهار

"التموين" تحذر من شراء الذهب أون لاين

مدبولي: المرأة المصرية تلقى دعما غير مسبوق من القيادة السياسية لتمكينها

رئيس الوزراء: أثمن دور البنك الدولي لتحقيق التنمية المستدامة ودعم برامج الحكومة

مدبولي: نتطلع للتعاون مع البنك الدولي بالاتساق مع المتطلبات الوطنية لدعم الاقتصاد

مدبولى: الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر ساهمت فى التعامل مع آثار الأزمات العالمية

نائب رئيس البنك الدولى: المرأة يجب أن يكون لها دور أكبر فى الاقتصاد

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة: ممتنون للغاية لالتزام مصر بالحفاظ على التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

نموذج إجابة امتحان العربي تانيه ثانوي 2023

"الشريف" يفتتح مشروع خطة عمل المدن الخضراء لمدينة الإسكندرية

مدبولى: مصر والبنك الدولى تربطهما علاقات تاريخية وثيقة

وزير المالية يبحث مع أمين عام الوحدة الاقتصادية سبل ترسيخ العمل العربي المشترك

حسن شاكوش يتهم زوجته بسرقة نصف مليون جنيه

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب أتوبيس شركة أغذية أعلى وصلة المريوطية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

بسنت حسن

الحوار الوطنى.. (الطريق الثالث )

محمد عمر

سوريا.. العودة إلى البيت العربى

جرجس صفوت

هل حدثك الله يومًا؟

ماجد حبته

تتويج آخر ملوك بريطانيا!

د.أحمد الخميسى

زيارة إلى بلزاك

وائل لطفي

رافضون وموافقون على الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟

الخارجية الفلسطينية: ما يمارسه الاحتلال لا بد من الوقوف أمامه من الجامعة العربية ومجلس الأمن