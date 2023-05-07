أيمن الجميل: السوق المصرية ضخم والفرص الاستثمارية متنوعة والتيسيرات غير مسبوقة أمام القطاع الخاص

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن السوق المصرية ضخم ومتنوع وجاذب لكل الاستثمارات من شمال سيناء وحتى السلوم غربًا ومن شلاتين شرقا إلى أسوان جنوبًا، مشيرا إلى أن الفرص الاستثمارية القائمة أمام القطاع الخاص محليًا أو عربيًا وأجنبيًا عديدة للغاية، خاصة أننا أمام سوق هائلة تتجاوز 110 ملايين مواطن يمكنه استهلاك كل ما يتم إنتاجه حال التوجه محليا أو استغلال الأيدى العاملة الرخيصة والموقع الجغرافى الفريد على طرق التجارة العالمية، والتوجه لإنتاج سلع ومنتجات للتصدير فى القارة الإفريقية أو خارجها.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة Cairo 3A للاستثمار الصناعى والزراعى، أن التيسيرات المتاحة أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته محليًا غير مسبوقة، وتبدأ بالخريطة الاستثمارية التى تقدم للراغبين فى الاستثمار كل الفرص الاستثمارية المتاحة بجميع المجالات، فضلا عن الأراضى الصناعية المرفقة والمتاحة لإقامة المنشآت الصناعية، وأيضا التيسيرات المالية والضريبية المتاحة عدة سنوات حتى تستقر المشروعات المقامة وتبدأ فى تحقيق عوائد وأرباح تغطى نفقات التأسيس.

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل، قائلا إن الاستثمار فى الزراعة المصرية الموجهة للتصدير، هو أمر مضمون الربحية حاليًا نظرًا للسمعة الطيبة للمنتجات الزراعية المصرية فى أوربا واليابان وأمريكا الشمالية، كما توجد بلاد كثيرة فى آسيا تطلب المنتجات الزراعية المصرية الأورجانيك، بعد أن حققنا طفرة فى هذه النوعية من المنتجات بفضل مشروع الصوب الزراعية العملاقة على مساحة مليون ونصف المليون فدان، والذى مكن الدولة المصرية من الارتفاع بصادراتها من الخضراوات والفواكه الطازجة، وكذلك من مركزات الفاكهة إلى أرقام غير مسبوقة.

وأوضح أيمن الجميل، أن توجه القطاع الخاص نحو مزيد من الاستثمارات فى السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج للمصانع والنقل الذكي، والمشروعات العقارية المتكاملة والمنشآت السياحية والفندقية، والاستثمارات المالية، والمنشآت التعليمية وكذلك منشآت القطاع الطبى وقطاعات الزراعة المتكاملة التى ترتبط بالتصنيع وتطوير المنتجات الزراعية، يلقى قبولا كبيرا فى السوق المصرية، خاصة فى ظل الأزمات العالمية التى دفعت الكثير من الدول إلى وقف صادراتها أو التقليل منها خاصة فى مجال الأغذية والمحروقات ومستلزمات الإنتاج، مع الارتفاع المستمر فى أسعار الشحن والتأمين.

وأشار أيمن الجميل إلى أن السوق المصرية من الأسواق الرائدة فى القطاعات الاستثمارية الجديدة التى تهم العالم أجمع مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات وبصفة خاصة السيارات الكهربائية وتحلية مياه البحر والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات صديقة البيئة والتوجه لاستغلال البيئة البحرية بما يضمن حقوق الأجيال المقبلة، مؤكدا أن الجهات المعنية بالاستثمار فى مصر تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الراغبين فى دخول المجالات الاستثمارية الجديدة بالتكامل مع الرؤية الاستراتيجية .2030