أشرف عطية: تخصيص 3 قطع أراضى لإنشاء مدارس بمدينة أسوان الجديدة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم، وجهاز مدينة أسوان الجديدة لتخصيص 3 قطع أراضى بواسطة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بمساحات تتراوح ما بين 7 ألاف م2 إلى 16 ألف م2 لإنشاء مدرسة ( STEM ) للمتفوقين، مع إنشاء مبنى سكنى للطلاب ، وأيضاً مدرسة تكنولوجية ، وثالثة رياضية ضمن التوسعات العمرانية الجديدة.

جاء ذلك أثناء عرض عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم على محافظ أسوان لخطة المديرية بإنشاء مدارس جديدة من أجل دعم العملية التعليمية وتقليل الكثافة الطلابية الحالية لمعدلات مناسبة.

كما وجه اللواء أشرف عطية بالإسراع بتجهيز وفرش مبنى مدرسة اللغات الرسمية إنجليزى الجديدة فور الإنتهاء من أعمال التشطيب وإنشاؤها بتكلفة 20 مليون جنيه وهى تضم 33 فصل دراسى ، بإشراف من جهاز مدينة أسوان الجديدة برئاسة المهندس أحمد عبد العظيم ، وذلك تمهيداً لنقل الطلاب إليها بعد إستضافتهم بشكل مؤقت فى إحدى مدارس التعليم الأساسى.

ولفت إلى أنه في نفس الوقت جارى إنشاء مدرسة أخرى للتعليم الأساسى لمراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى بطاقة 50 فصل دراسى ، وبتكلفة 19 مليون جنيه ، وهو الذى سيساهم بشكل أساسى في توفير الخدمة التعليمية لأبناء مدينة أسوان الجديدة ، وأيضاً القديمة.

وأشار أشرف عطية إلى أهمية تحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لنهو الأعمال الجارية وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة للإسراع بتسليم المدارس المتبقى تسليمها خلال العام الدراسى القادم حيث جارى إنشاء 3 مجمعات مدرسية كبرى في الحصايا والرضوانية والصداقة الجديدة ، كما تم إنشاء جديد لـ 8 مدارس ، و 8 مدارس إحلال كلى وجزئى، بجانب 29 مدرسة شهدت توسعات، و54 مدرسة دخلت صيانة شاملة بإجمالى 79 مدرسة منها ما تم أفتتاحه وتشغيله والأخر جارى العمل فيها دون المساس باستقرار العملية التعليمية.