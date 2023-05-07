"الدماطي" رئيسًا لبعثة الأهلى أمام الترجى فى دورى أبطال إفريقيا

قرر مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، تكليف محمد الدماطى عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة إلى تونس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجى فى ذهاب دور نصف النهائى لدوري أبطال إفريقيا.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني حدد يوم 9 مايو الجاري موعداً للسفر إلي تونس بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بتأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود في الدوري.

ويرغب كولر في خوض أكثر من مران في تونس من أجل امتصاص حماس الجماهير التونسية، وأيضًا التعود علي الأجواء والشحن الجماهيري والإعلامي قبل خوض المباراة.

ويعود الفريق الأول بالنادي لاستئناف تدريباته، غدا الإثنين، استعدادا لمواجهة فريق الترجى التونسى بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 48 ساعة، عقب العودة من الإمارات ومواجهة بيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري.

وحصل الجهاز الفنى على تسجيل لمباريات الترجى الأخيرة لدراستها جيدا؛ استعدادا لتلك المباراة .

من ناحية أخرى يطير كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلى المدير الإدارى إلى تونس غدا الإثنين؛ للاطمئنان على ترتيبات الإقامة والتدريب ووسائل الانتقال.

فيما تطير بعثة الأهلى فى اليوم التالى، حيث يؤدى الفريق تدريباته لمدة يومين فى تونس قبل مواجهة الترجي حسب الاتقاق المسبق بين الجهاز الفني وإدارة الكرة بضرورة سفر عبدالحفيظ قبل البعثة؛ لترتيب كافة الأمور المتعلقة بالمباراة خاصة المصيرية.