محافظ القليوبية يجري جولة ميدانية لمتابعة تعريفة الركوب الجديدة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية على عددٍ من مواقف السيارات بمدن بنها وقليوب والقناطر الخيرية، فى إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة، لمراقبة الالتزام بالتعريفة الجديدة وخطوط سير السيارات.

وتابع "محافظ القليوبية" التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة، وتركيب بانرات بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى في حالة وجود أي مخالفات، مع التأكد من وجود الإستيكرات على زجاج السيارات والمطبوع عليها التعريفة الجديدة، مشيراً إلى أنه يتابع بصفة مستمرة مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة ووضع البانرات الإرشادية بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة بقيمة التعريفة الجديدة التي تم إقرارها وعدم التلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين.



وفي السياق ذاته حرص "المحافظ" أثناء جولته على التحدث مع المواطنين وتوعيتهم بعدم دفع أي زيادة في أجرة المواصلات والموضحة بالإستيكر على كل سياره من الأمام والخلف، مُشدداً على إدارة مواقف القليوبية بسرعة طباعة جميع الإستيكرات لجميع الخطوط لمنع الممارسات غير القانونية من قبل بعض السائقين في زيادة سعر الأجرة، كما تبادل "المحافظ" الحديث مع السائقين والتنبيه عليهم بالإلتزام بوضع استيكر التعريفة الجديدة وخط السير وعدم فرض زيادة عشوائية وتطبيق التسعيرة المقررة لعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

وناشد "محافظ القليوبية" المواطنين بالتحلي بالإيجابية وعدم دفع أي زيادة عن التعريفة المحددة، والإبلاغ مباشرة عن أي مخالفات من قبل السائقين، لافتاً إلى أن المحافظة قد أعلنت عن أرقام خاصة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الـ ٢٤ ساعة للإبلاغ عن أي زيادة في التعريفة الجديدة بالإتصال على الخط الساخن (١١٤)، أو إرسال رسالة عبر الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤) مُتضمنة رقم السيارة المُخالفة للتسعيرة المُقررة، أوعن طريق منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء (١٦٥٢٨) وموقع المنظومة على الإنترنت WWW.Shakwa.eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة.

